Северо-Курильск, Сахалинская область, , 10:51 — REGNUM На Курильских островах военнослужащие подразделений ПВО армейского корпуса ВВО провели тренировки по отражению нападения условного противника с воздуха, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 июня в пресс-службе Восточного военного округа.

Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

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Военные тренировались занимать и маскировать позиции, устанавливать системы связи и управлять подразделениями в сложных условиях, переводить комплекс ПВО в боевое положение. В тренировках задействовали несколько сотен военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, разведчики армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) провели на Курильских островах тактико-специальные учения по поиску и уничтожению разведывательно-диверсионных групп условного противника.