Великий Новгород, 30 июня, 2022, 10:57 — ИА Регнум. В Новгородской области грузовой автомобиль «КамАЗ» совершил наезд на движущийся скутер, на котором ехали двое 17-летних подростков — юноша и девушка. Оба несовершеннолетних погибли, возбуждено уголовное дело. Как сообщили 30 июня в СУ СКР по Новгородской области, трагедия произошла сегодня на территории Новгородского района области.

ДТП

«По предварительным данным водитель автомобиля «КамАЗ», при совершении маневра правого поворота, совершил наезд на движущийся скутер, за рулем которого находился подросток 2007 года рождения и несовершеннолетняя пассажир. В результате ДТП девочка скончалась на месте происшествия. Мальчик доставлен в ГОБУЗ «НОКБ», где также скончался», — говорится в сообщении ведомства.

Новгородским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Новгородской области возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, принимается комплекс исчерпывающих мер по установлению всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.