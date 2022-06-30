Лондон, , 10:50 — REGNUM В данный момент артиллеристы вооружённых украинских формирований обучаются стрельбе из полевых гаубиц L119 и реактивных систем залпового огня (РСЗО) MLRS на полигоне Солсбери-Плейн, который находится на юге Британии. Об этом 30 июня сообщает газета The Daily Telegraph.

Украинская артиллерия Mil.gov.ua

«Они (киевские боевики) вплотную подошли к тому, чтобы вернуться (в зону военных действий) и начать применять это вооружение», — заявил изданию руководитель учебных курсов капитан Джеймс Олифант.

При этом уточняется, что на британском полигоне обучались порядка 400 военных ВСУ, часть из которых уже вернулась на Украину, завершив обучение. Также указывается, что Лондон намерен поставить киевскому режиму гаубицы L119 и РСЗО MLRS.

Отметим, британская буксируемая гаубица L119 калибра 105 мм может доставляться вертолетами или перебрасываться с помощью парашютов, ее максимальная дальность стрельбы составляет 13,7 км.