Коломбо, Шри-Ланка, 30 июня, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи, пишет газета The Daily Mirror (Шри-Ланка).

Официальный сайт президента Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Готабая Раджапакса

В письме Раджакапса просит о сотрудничестве в сфере поставок нефти, говорится в материале. Авторам публикации известно о планах двух президентов провести в ближайшие дни телефонный разговор, в ходе которого они могут обсудить визит лидера Шри-Ланки в Москву.

Шри-Ланка переживает глубокий энергетический кризис. Из-за нехватки топлива многие организации перешли в режим удалённой работы.