Таллин, 30 июня, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Объем продаж предприятий розничной торговли Эстонии в мае 2022 года составил 920 млн евро, увеличившись в годовом сравнении в постоянных ценах на 2%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Покупатель в супермаркете

По данным Департамента статистики, на рост выручки в значительной степени повлияли предприятия, занимающиеся продажей моторного топлива, где доход от продаж вырос по сравнению с тем же месяцем 2021 года на 8%.

Как сообщила аналитик департамента Йоханна Линда Пихлак, у магазинов промышленных товаров продажи увеличились в годовом сравнении на 3%. Больше всего (на 27%) продажи выросли у магазинов, продающих бывшие в употреблении товары.

Доход от продаж сократился у магазинов, торгующих товарами по почте или через интернет (- 12%), у магазинов, продающих текстильные изделия, одежду и обувь (- 9%), а также у магазинов, продающих товары для дома, бытовую технику и строительные материалы (- 4%).

Выручка продуктовых магазинов уменьшилась по сравнению с маем 2021 года на 1%. За пять месяцев 2022 года продажи предприятий розничной торговли Эстонии увеличились на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.