Новосибирск, , 10:49 — REGNUM В Новосибирске на восемнадцатой сессии горсовета сегодня, 30 июня, депутаты рассмотрели вопрос назначения публичных слушаний по внесению изменений в Устав города из-за упразднения муниципальной избирательной комиссии. Об этом ИА REGNUM сообщили в совете депутатов.

Сессия горсовета Новосибирска gorsovetnsk.ru

Напомним, что ранее Государственная дума приняла федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Согласно изменениям избирательные комиссии муниципальных образований больше не будут функционировать.

«Наша городская избирательная комиссия формально перестанет существовать. Но выборы остаются. Голосования на избирательных участках остаются. Сохранятся территориальные избирательные комиссии, — прокомментировал председатель новосибирского горсовета Дмитрий Асанцев. — Формально исчезает только муниципальная избирательная комиссия. Полномочия передадут избирательной комиссии центрального округа».

Он подчеркнул, что «горожане смогут голосовать на любом уровне выборов по отработанному за многие годы механизму».