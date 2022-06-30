В Якутии усилят мероприятия по обеспечению безопасности авиаполётов
Якутск, 30 июня, 2022, 10:53 — ИА Регнум. После трёх авиапроисшествий за десять дней глава Якутии Айсен Николаев распорядился обеспечить безопасность полётов. На совещании на эту тему 30 июня он собрал руководителей министерств, надзорных ведомств, авиакомпаний и аэропортов, сообщил губернатор региона в своём телеграм-канале.
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Ведомствам и компаниям предстоит разработать меры, которые позволят уменьшить число авиапроисшествий в республике. Причины уже случившихся ЧП расследуются спецкомиссиями.
Как сообщало ИА REGNUM, якутяне объясняют крушение трёх воздушных судов за десять дней на территории республики их изношенностью. 21 июня с радаров в регионе пропал самолёт Ан-2, его до сих пор не нашли, 22 июня — Ан-30. Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в Алданском районе Якутии 29 июня.