Якутск, 30 июня, 2022, 10:53 — ИА Регнум. После трёх авиапроисшествий за десять дней глава Якутии Айсен Николаев распорядился обеспечить безопасность полётов. На совещании на эту тему 30 июня он собрал руководителей министерств, надзорных ведомств, авиакомпаний и аэропортов, сообщил губернатор региона в своём телеграм-канале.

Sakha.gov.ru Айсен Николаев

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Ведомствам и компаниям предстоит разработать меры, которые позволят уменьшить число авиапроисшествий в республике. Причины уже случившихся ЧП расследуются спецкомиссиями.

«Главная задача сегодня — усилить мероприятия по обеспечению безопасности полетов. От этого напрямую зависит жизнь и здоровье людей — это наш главный приоритет. Всем 17 пострадавшим при жесткой посадке вертолёта Ми-8 оказывается квалифицированная медицинская помощь в городе Якутске. Двое из них в крайне тяжелом состоянии, 9 — в тяжелом, 6 получили травмы средней степени тяжести. Желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления!» — написал Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, якутяне объясняют крушение трёх воздушных судов за десять дней на территории республики их изношенностью. 21 июня с радаров в регионе пропал самолёт Ан-2, его до сих пор не нашли, 22 июня — Ан-30. Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в Алданском районе Якутии 29 июня.