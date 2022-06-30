Вашингтон, 30 июня, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Сценарист Питер Каллоуэй, выступавший шоураннером сериала по мотивам Alan Wake, покинул проект. Об этом сообщило издание Variety 29 июня.

Скриншот Alan Wake 2

Причиной ухода Каллоуэйя стало некорректное расписание съёмочного процесса шоу. В настоящий момент неизвестно, кто станет новым шоураннером сериала.

Напомним, дата выхода сериала по Alan Wake пока что не разглашается. Показывать проект будет канал AMC.