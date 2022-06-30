Лос-Анджелес, США, , 10:45 — REGNUM Пуэрториканскому исполнителю Рики Мартину предъявлен иск от его бывшего менеджера Ребекки Друкер. Об этом 30 июня пишет Variety.

Рики Мартин Цитата из клипа на песню La Mordidita

Друккер в поданных в суд Лос-Анджелеса (США) документах утверждает, что музыкант должен ей «значительные комиссионные» за их совместную работу. Менеджер также рассказала, что в 2020 году благодаря ей Мартин смог «выйти невредимым» после обвинений, которые могли «положить конец его карьере». Друкер требует от бывшего работодателя $3 млн.

Сам Рики Мартин и его представители пока никак не комментировали ситуацию.

ИА REGNUM напоминает, что Рики Мартин и Ребекка Друкер работали вместе в период с 2014 по 2018 год. Позже они вновь объединились в период с 2020 по 2022 год.

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