Лос-Анджелес, США, 30 июня 2022, 10:45 — REGNUM Пуэрториканскому исполнителю Рики Мартину предъявлен иск от его бывшего менеджера Ребекки Друкер. Об этом 30 июня пишет Variety.

Рики Мартин
Рики Мартин
Цитата из клипа на песню La Mordidita

Друккер в поданных в суд Лос-Анджелеса (США) документах утверждает, что музыкант должен ей «значительные комиссионные» за их совместную работу. Менеджер также рассказала, что в 2020 году благодаря ей Мартин смог «выйти невредимым» после обвинений, которые могли «положить конец его карьере». Друкер требует от бывшего работодателя $3 млн.

Сам Рики Мартин и его представители пока никак не комментировали ситуацию.

ИА REGNUM напоминает, что Рики Мартин и Ребекка Друкер работали вместе в период с 2014 по 2018 год. Позже они вновь объединились в период с 2020 по 2022 год.

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