Париж, , 10:45 — REGNUM Пресс-секретарь правительства Франции Оливия Грегуар подтвердила, что «чрезвычайная продовольственная помощь» в размере 100 евро на семью и 50 евро на ребенка будет вынесена на голосование парламентариев в рамках законопроекта о покупательной способности, сообщает Le Figaro.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Мы хотим предоставить экстренное пособие на питание в размере 100 евро на семью и 50 евро на ребенка для девяти миллионов человек, и мы дополнительно работаем, чтобы получить доступ к органическим, свежим и местным продуктам», — заявила Оливия Грегуар.

Законопроект о покупательной способности должен быть представлен 6 июля в совет министров.

«С октября мы уже выделили 25 млрд евро на меры поддержки для французов, и мы вложим примерно такую ​​же сумму в ближайшие месяцы», — отметила Оливия Грегуар.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным национального института статистики и экономических исследований (INSEE) во Франции, в июне инфляция выросла до 5,8% в годовом исчислении.

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