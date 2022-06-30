Донецк, 30 июня, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Киевские боевики подвергли артиллерийским обстрелам город Ясиноватая и населённый пункт Луганское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 30 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Украинская артиллерия ведёт обстрел

Отмечается, что обстрел Луганского во стороны украинских нацистов был зафиксирован в 10:00 (совпадает с мск) и в ходе по населённому пункту было выпущено шесть снарядов калибра 152 мм.

Также указывается, что в 10:15 и в 10:25 ВСУ дважды обстреляли Ясиноватую, выпустив по городу четыре и шесть снарядов калибра 122 мм соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки украинские боевики в ходе военных действий на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) потеряли убитыми 42 человека личного состава.