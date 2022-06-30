Геленджик, Краснодарский край, 30 июня, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Тяжёлые травмы получил турист при катании на катере с парашютом в акватории Чёрного моря в районе Геленджика 29 июня, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

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Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих мерам безопасности.

По предварительным данным следствия, около 17:00 29 июня мужчина 1984 года рождения катался на парашюте, буксируемом катером. В процессе произошел обрыв буксировочного фала, в результате турист получил тяжёлую травму головного мозга. В настоящее время он находится в больнице.

В рамках следствия было осмотрено место происшествия, допрошены судоводитель и свидетели, назначены экспертизы.

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