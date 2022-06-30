Симферополь, , 10:48 — REGNUM Второй за последние два месяца банкротный иск получил жилищно-строительный кооператив «Южный берег» из Крыма. Арбитраж региона заявление от ООО «Племенный завод «Бугры» до 31 августа 2022 года оставил без движения, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Иск подан 22 июня 2022 года, а 29 июня судья Авшарян оставил его без движения.

Напомним, ранее этот же истец пытался инициировать банкротное дело в отношении ЖСК, но заявление ему в мае 2022 года вернули, указав на введение федерального моратория, который действует с 1 апреля по 1 октября 2022 года. В качестве долга заявлялась сумма — свыше 14 млн рублей, возникшая после расторжения договора членства в ЖСК.

В материалах суда также указывалось, что по состоянию на 19.05.2022 года ЖСК «Южный берег» не включен в единый реестр проблемных объектов.