Симферополь, 30 июня, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Второй за последние два месяца банкротный иск получил жилищно-строительный кооператив «Южный берег» из Крыма. Арбитраж региона заявление от ООО «Племенный завод «Бугры» до 31 августа 2022 года оставил без движения, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Иск подан 22 июня 2022 года, а 29 июня судья Авшарян оставил его без движения.

Напомним, ранее этот же истец пытался инициировать банкротное дело в отношении ЖСК, но заявление ему в мае 2022 года вернули, указав на введение федерального моратория, который действует с 1 апреля по 1 октября 2022 года. В качестве долга заявлялась сумма — свыше 14 млн рублей, возникшая после расторжения договора членства в ЖСК.

В материалах суда также указывалось, что по состоянию на 19.05.2022 года ЖСК «Южный берег» не включен в единый реестр проблемных объектов.