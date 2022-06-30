Москва, , 18:39 — REGNUM Роженицы в Донецке остро нуждаются в медицинской помощи. Об этом ИА REGNUM 30 июня заявил волонтёр из ДНР на условиях анонимности.

Роженицы в Донецке1

Проблемы с роженицами возникли по причине того, что некоторые больницы были закрыты, а некоторые принимали только военных.

Роддом и больница Вишневского оказались закрыты, «потому что ее бомбили в последнее время, и не раз попадали».

Напомним, что в последнее время ВСУ наносит удары тактическими ракетами и артиллерией, и т.ч. поставленной из-за рубежа, по Донецку, Горловке, Макеевке, Снежному и другим городам и посёлкам Донбасса, в результате чего гибнут дети.