Москва, , 10:42 — REGNUM В первую очередь жители России не представляют свою жизнь работы (18%). Об этом свидетельствуют результаты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Люди

Также 16% граждан не мыслят свою жизнь без спорта (2012 году — 5%), 14% — без дачи и огорода (2012 году— 7%), 13% — без чтения книг (2012 году — 6%), 8% — без семья.

Больше всего любят работу люди 25-59 лет (27%), и работники сферы образования (34%). Больше любителей дачной жизни среди неработающих пенсионеров (30%), любителей спорта — среди молодёжи 18-24 лет (29%).

Примечательно, что соцсети и компьютерные игры не вошли в топ-5 любимых занятий граждан (6% и 1%). Ещё реже респонденты говорили, что не могут обойтись без вредных привычек — курение, кофе и алкоголь (5%, 2% и 1% соответственно).

Опрос по телефону проведён 18 июня 2022 года среди 1600 граждан РФ от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, более половины жителей России (53%) строят планы на будущее.

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