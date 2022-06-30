Владивосток, 30 июня, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В Приморье 10,5 тыс. выпускников сдали ЕГЭ — по предварительным результатам 100 баллов получил 31 ученик, сообщили в минобразования региона.

ЕГЭ

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Во Владивостоке 100 баллов удалось получить 22 выпускникам (в 2021 году — отличились 26 человек). Четырёх школьников поймали со шпаргалками и отстранили от сдачи экзаменов.

Популярными у выпускников в этом году оказались по традиции обществознание и иностранный, значительная часть детей выбрала физику.

Как сообщало ИА REGNUM, уже 29 подмосковных выпускников получили высший балл по двум предметам Единого государственного экзамена.