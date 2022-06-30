Газни, Афганистан, , 10:51 — REGNUM Кочевники в местности Луман афганской провинции Газни заявили местным жителям, что те убили девушку из их числа. Об этом местные источники в уезде Джагори сообщили газете «8 Собх».

Афганские кочевники 8am. af

Собеседник издания рассказал, что кочевники на протяжении некоторого времени вторгаются в ряд районов этого уезда и пасут свой скот на полях местных жителей. Жители потребовали, чтобы кочевники покинули этот район.

После того, как люди объединились, чтобы не допускать кочевников на поля, кочевники в сговоре с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что местные жители убили девушку.

По словам источника, кочевники используют это обвинение, чтобы пользоваться сельскохозяйственными угодьями осёдлого населения. Кочевники и местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не приводят подробностей инцидента.

Следует сказать, что столкновения между кочевниками и осёдлым населением — одна из острых проблем хазарейских регионов Афганистана. Ежегодно стычки приводят к жертвам с обеих сторон.