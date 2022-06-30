Екатеринбург, , 10:38 — REGNUM Свердловский облсуд оправдал двоих граждан, которых обвиняли в создании банды и незаконном обороте оружия. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Суд Gorspravka09.ru

По данным следствия, группировка якобы действовала в Екатеринбурге и Челябинске с 2006 по 2011 год. Но в судке эти обвинения не нашли подтверждения.

При этом одного из подсудимых признали виновным в совершении убийства. Преступление было совершено по ошибке — гражданин перепутал потерпевшего с его сыном. Суд назначил ему 13 лет колонии строгого режима и оштрафовал на 100 тыс. рублей.