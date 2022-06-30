Кондрово, Калужская область, 30 июня, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В Калужской области участковыми уполномоченными полиции установлены подозреваемые в краже семи российских флагов, установленных на площади Победы в городе Кондрово. Об этом 30 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

ИА REGNUM Флаг России

Для установления лиц, причастных к произошедшему, полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили граждан, возможно, обладающих значимой информацией. В результате подозреваемые в краже были установлены. Ими оказались двое молодых людей, 1994 и 1995 года рождения. В ходе расследования подозреваемые свою вину признали и в содеянном раскаялись. Похищенные злоумышленниками флаги были изъяты.

Материалы уголовного дела по статье «Кража» направлены в суд. Согласно действующему законодательству, за совершение данного преступления предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.