Ульяновск, , 10:36 — REGNUM В Ульяновской области отремонтировали ещё четыре памятника, посвящённых Великой Отечественной войне. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Ремонт Марина Каширская © ИА REGNUM

По данным надзорного ведомства, администрация Хмелевского сельского поселения не принимала мер к обеспечению сохранности обелисков воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в четырёх населённых пунктах: в селах Зимницы, Барашево, Араповка и Шеевщино.

«На них, в том числе на бетонных основаниях и ограждениях, имелись многочисленные трещины, отслоения штукатурки и краски», — говорится в сообщении правоохранителей.

После прокурорского вмешательства обелиски и памятники отремонтированы, прилегающие территории благоустроены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области прокуратура заставила муниципальные власти отремонтировать памятник Скорбящей матери в Николаевском районе

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