Ульяновск, 30 июня 2022, 10:36 — REGNUM В Ульяновской области отремонтировали ещё четыре памятника, посвящённых Великой Отечественной войне. Об этом сообщает региональная прокуратура.
По данным надзорного ведомства, администрация Хмелевского сельского поселения не принимала мер к обеспечению сохранности обелисков воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в четырёх населённых пунктах: в селах Зимницы, Барашево, Араповка и Шеевщино.
«На них, в том числе на бетонных основаниях и ограждениях, имелись многочисленные трещины, отслоения штукатурки и краски», — говорится в сообщении правоохранителей.
После прокурорского вмешательства обелиски и памятники отремонтированы, прилегающие территории благоустроены.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области прокуратура заставила муниципальные власти отремонтировать памятник Скорбящей матери в Николаевском районе
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