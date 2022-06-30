Ульяновск, 30 июня, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В Ульяновской области отремонтировали ещё четыре памятника, посвящённых Великой Отечественной войне. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Марина Каширская ИА REGNUM Ремонт

По данным надзорного ведомства, администрация Хмелевского сельского поселения не принимала мер к обеспечению сохранности обелисков воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в четырёх населённых пунктах: в селах Зимницы, Барашево, Араповка и Шеевщино.

«На них, в том числе на бетонных основаниях и ограждениях, имелись многочисленные трещины, отслоения штукатурки и краски», — говорится в сообщении правоохранителей.

После прокурорского вмешательства обелиски и памятники отремонтированы, прилегающие территории благоустроены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области прокуратура заставила муниципальные власти отремонтировать памятник Скорбящей матери в Николаевском районе

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