Москва, , 10:35 — REGNUM Пока в России не наблюдается предпосылок для серьезного оживления спроса на электронику и бытовую технику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июня заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Доходы Иван Шилов © ИА REGNUM

«Во-первых, в летний период потребительская активность традиционно падает в связи с периодом отпусков, — сказал он. — И сбережения населения могут в большей степени идти на отдых и соответствующие расходы, чем на приобретение электроники и бытовой техники. Во-вторых, сохраняются риски, связанные с нарастанием последствий жестких санкций против России, разрывом производственно-сбытовых и логистических цепочек, дефицитом комплектующих и последующей приостановкой или прекращением деятельности значительного числа предприятий».

При этом Мастеров констатировал, что экономическая политика российских властей в этих сложных и неординарных условиях пока остается инерционной и ориентированной на то, что бизнес будет решать большинство проблем самостоятельно.

«В такой ситуации следует скорее ожидать дальнейшего ухудшения ситуации, снижения реальных располагаемых доходов населения и угнетения платежеспособного спроса», — предположил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мастеров рассказал, что жители РФ остерегаются крупных трат и предпочитают сохранять определенные сбережения на случай непредвиденных обстоятельств.

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