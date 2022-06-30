Москва, 30 июня, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Пока в России не наблюдается предпосылок для серьезного оживления спроса на электронику и бытовую технику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июня заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Иван Шилов ИА REGNUM Доходы

«Во-первых, в летний период потребительская активность традиционно падает в связи с периодом отпусков, — сказал он. — И сбережения населения могут в большей степени идти на отдых и соответствующие расходы, чем на приобретение электроники и бытовой техники. Во-вторых, сохраняются риски, связанные с нарастанием последствий жестких санкций против России, разрывом производственно-сбытовых и логистических цепочек, дефицитом комплектующих и последующей приостановкой или прекращением деятельности значительного числа предприятий».

При этом Мастеров констатировал, что экономическая политика российских властей в этих сложных и неординарных условиях пока остается инерционной и ориентированной на то, что бизнес будет решать большинство проблем самостоятельно.

«В такой ситуации следует скорее ожидать дальнейшего ухудшения ситуации, снижения реальных располагаемых доходов населения и угнетения платежеспособного спроса», — предположил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мастеров рассказал, что жители РФ остерегаются крупных трат и предпочитают сохранять определенные сбережения на случай непредвиденных обстоятельств.