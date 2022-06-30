Санкт-Петербург, 30 июня, 2022, 10:43 — ИА Регнум. В Выборгском районе на севере Санкт-Петербурга после реконструкции открыли кинотеатр «Уран», который был построен еще в 1913 году и стал первым загородным кинотеатром дореволюционного Петербурга.

gov. spb.ru Кинотеатр «Уран»

Как сообщили 29 июня в пресс-службе Смольного, специалисты провели масштабную реконструкцию кинотеатра. Её начали ещё в 2020 году. Поддержку оказало городское правительство. В ходе работ специалисты укрепили стены, отремонтировали кровлю и фасад, а также произвели монтаж нового перекрытия. Кинотеатр оснастили новым оборудованием.

Как отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, из-за культурной значимости название кинотеатра осталось неизменным.

«В 1913 году, когда здесь были деревянные дома и дачи, было построено двухэтажное здание, где открылся кинотеатр. Это было большое событие. Сюда приезжали из центра Петербурга», — отметил Беглов.

В обновленном «Уране» работает три кинозала. Его вместительность составляет 140 человек. Необходимые условия имеются и для маломобильных граждан. Первый киносеанс состоится 1 июля.