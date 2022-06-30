Нур-Султан, , 10:35 — REGNUM Компания «Казахстанские железные дороги» вводит временное ограничение скоростей для поездов из-за сильной жары на территории Казахстана. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба предприятия.

Рельс (сс) Tabble

«Температура воздуха в северном и восточном регионах повысилась до отметки + 40°С, в южном и западном регионах +45° С. То есть при внешней температуре +40°С — 45°С, рельсы нагреваются до + 58°С — 62°С», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ограничения скорости необходимо для безопасности перевозок. Из-за этого поезда в стране будут опаздывать.