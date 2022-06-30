Новосибирск, , 10:36 — REGNUM В Новосибирске специалисты управления потребительского рынка мэрии города, администраций Центрального округа и Октябрьского района совместно с полицейскими изъяли за два дня у нелегальных продавцов полтонны овощей и фруктов. Об этом сообщили в городской администрации.

Уличная торговля t. me/nsk54_official

«Изъято 147 кг у нелегального продавца на Красном проспекте и 390 кг у нелегального продавца на улице Большевистской», — уточнили в мэрии.

За торговлю в неустановленном месте составлены протоколы об административной ответственности.