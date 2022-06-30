Владикавказ, 30 июня 2022, 10:34 — REGNUM В Северной Осетии зафиксирован случай заражения африканской чумой свиней. Дикий кабан с признаками заболевания был найден на территории охотничьего хозяйства «Фсати-Фонд» в Пригородном районе. Решением Северо-Кавказского управления Россельхознадзора на территории охотхозяйства был введен карантин.
Как рассказал старший госинспектор ведомства Алик Гогаев, на месте, где было найдено животное, проведена дезинфекция, а его труп утилизировали.
По предварительным данным, случаев заражения домашних животных африканской чумой в регионе пока не выявлено.
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