Владикавказ, , 10:34 — REGNUM В Северной Осетии зафиксирован случай заражения африканской чумой свиней. Дикий кабан с признаками заболевания был найден на территории охотничьего хозяйства «Фсати-Фонд» в Пригородном районе. Решением Северо-Кавказского управления Россельхознадзора на территории охотхозяйства был введен карантин.

Кабан congerdesign

Как рассказал старший госинспектор ведомства Алик Гогаев, на месте, где было найдено животное, проведена дезинфекция, а его труп утилизировали.

«На территории охотничьего хозяйства, между селами Гизель и Кобан, выявили зараженного дикого кабана. Анализ ДНК показал, что животное было заражено африканской чумой. На месте, где обнаружили животное, провели дезинфекцию, а труп утилизировали», — приводит слова Гогаева «КрыльяTV».

По предварительным данным, случаев заражения домашних животных африканской чумой в регионе пока не выявлено.

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