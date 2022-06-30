Москва, 30 июня, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Одна из причин того, что московские торговые центры столкнулись с падением продаж бытовой техники и электроники, заключается в том, что многие покупки уже были сделаны впрок во время потребительского бума в конце февраля — начале марте 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июня заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

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«Можно говорить о нескольких факторах снижения спроса. Первое — общий уровень цен всё равно остается более высоким, чем это было до февраля — марта. Это давит на доходы и платежеспособный спрос населения, – сказал Мастеров. — Второе – во время потребительского бума в конце февраля – начала марта многие могли сделать покупки впрок, истратив на них все сбережения, которые откладывались на покупки, но были потрачены раньше планируемого срока из-за непредвиденных обстоятельств и опасений дальнейшего роста цен и товарного дефицита. Прежде всего по импорту. Третье – сохраняется общая неопределенность и опасения ухудшения экономической ситуации в стране».

В этих условиях, как пояснил Мастеров, население опасается значительных трат и предпочитает сохранять определенные сбережения на случай непредвиденных обстоятельств связанных с утратой источников дохода.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что бытовая техника и электроника в РФ будут дорожать по мере истощения имеющихся запасов и поступления новых партий по параллельному импорту.