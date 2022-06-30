Москва, 30 июня, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Бывший президент Молдавии Игорь Додон считает, что осенью страну ожидает глубокий экономический кризис. Об этом он сообщил 30 июня в личном телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

Молдавский политик рассказал о падающей платёжеспособности правительства и населения.

«Все эти тревожные тенденции — лишь начало глубокого кризиса, который ожидает нас осенью», — заявил он, напомнив, что бюджет страны принят с большим дефицитом, покрывать который предполагается при помощи займов.

Он отметил, что для насущных платежей правительство урезает платежи и накапливает долги.