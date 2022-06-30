Сеул, 30 июня, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Южная Корея возглавила ежемесячный рейтинг стран, наиболее устойчивых к коронавирусу (COVID Resilience Ranking), по версии Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

В июне Южная Корея поднялась на пять ступеней по сравнению с предыдущим месяцем.

Известно, что Bloomberg оценивает 53 страны по 11 критериям в трёх критериях — восстановление экономической активности, ситуация с COVID-19 и качество жизни.

В топ-3 также вошли Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) и Ирландия.

Сообщается, что в Южной Корее было отмечено улучшение показателей по таким пунктам, как количество заражённых на 100 тыс. человек населения, уровень смертности в последние три месяца и количество смертей на 1 млн. человек.