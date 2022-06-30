Москва, 30 июня, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Соединенные Штаты подталкивают Польшу к прямому вовлечению в события на Украине, фактически пестуют новую гиену Европы. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Американцы готовы воевать не только руками украинцев. Посмотрите, как настойчиво они подталкивают младонатовцев, особенно поляков, к прямому вовлечению в события на Украине. Одобрительно кивают в ответ на несуразные фантазии Варшавы о новой Речи Посполитой, закрывают глаза на антигуманные и расистские высказывания польской элиты, всячески поощряют рост там националистических и шовинистских настроений. Фактически пестуют новую гиену Европы», — сказал он РИА Новости.

Венедиктов добавил, что сто лет назад западные страны создали «эту страну для сдерживания Советской России и в итоге вырастил агрессивное государство».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о намерении Вашингтона создать в Польше постоянный штаб пятого армейского корпуса США в Европе.

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