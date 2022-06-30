Кабул, , 10:38 — REGNUM Министерство финансов правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявило, что цена тонны экспортируемого афганского угля увеличилась с 90 до 200 долларов. Об этом сообщает региональное отделение информационного агентства «Тасним».

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

В заявлении подчеркивается, что причиной увеличения ставок на экспорт угля стало повышение его цены на мировых рынках. Отныне новая цена будет применяться на всех таможнях Афганистана.

Правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявило об увеличении экспорта угля, поскольку премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поручил ускорить импорт топлива из Афганистана.

Шариф сказал, что увеличение импорта угля из Афганистана нацелено на производство дешевой электроэнергии для помощи потребителям и пакистанской промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM, Шариф поручил оплачивать импорт угля в рупиях, а не в долларах.

Мировая цена угля составляет 365 долларов за тонну, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не комментируют, будет ли уголь продаваться в Пакистан за рупии или доллары.

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