Воронеж, 30 июня, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Движение автотранспорта по участку в районе площади Ленина в Воронеже перекрыли 30 июня в связи с проведением работ по вырубке сухих деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Вид с площади Ленина

Движение по участку площади Ленина от дома №11А (Воронежская филармония) до улицы Плехановской закрыто с 10:00 до 16:00 30 июня. За это время коммунальщики должны провести работы по удалению сухостойных деревьев. Особый контроль за работами будет осуществлять управление экологии, добавили в мэрии.

В связи с проведением работ будет скорректировано и движение пассажирского автотранспорта — маршрутные автобусы перенаправят по параллельным улицам. Также на время проведения работ будет отключена контактная сеть и приостановлено движение троллейбусных маршрутов № 7 и № 99.