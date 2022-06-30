Кабул, , 10:29 — REGNUM Всеафганская встреча улемов открылась в Кабуле. О начале заседания объявил премьер-министр правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мулла Хасан Ахунд, сообщает 30 июня Afintl.com.

Афганистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Пока нет никаких новостей об участии во встрече лидера группировки муллы Хебатуллы Ахундзада.

Мулла Хасан считает, что обязанностью улемов и старейшин является «поддержка системы». По данным нынешних властей, в этой встрече принимают участие 3500 богословов и племенных старейшин. Женщин на собрании нет.

Как сообщало ИА REGNUM, заседание Лойя джирги в Кабуле, именуемое «Встречей улемов», должно было начаться 29 июня. Согласно плану, в заседании примут участие представители всех 34 провинций Афганистана.

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