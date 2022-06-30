Тольятти, Самарская область, 30 июня, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Бывшего адвоката одной из коллегий города Тольятти обвинили в организации преступного сообщества. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

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По версии следствия, не позднее 2017 года фигурант уголовного дела создал преступное сообщество, разработал структуру преступной организации и план совершения преступлений.

Следователи полагают, что в течение нескольких лет в состав преступной группы входили не менее 29 жителей региона.

«В результате осуществления данными лицами незаконной банковской деятельности на расчетные счета организаций, подконтрольных членам преступного сообщества, поступили денежные средства в размере не менее 1,8 миллиардов рублей, а члены организованного преступного сообщества получили незаконный доход на сумму не менее 150 миллионов рублей. Полученные от преступной деятельности денежные средства в размере не менее 50 миллионов рублей были направлены на строительство зданий на территории города Тольятти с целью придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению», — сообщает пресс-служба.

В материалах дела указано, что эти объекты недвижимости были зарегистрированы на организацию, аффилированную обвиняемому.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что расследование уголовного дела в отношении подозреваемых участников преступного сообщества находится на завершающей стадии. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.