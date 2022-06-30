Кемерово, 30 июня, 2022, 10:30 — ИА Регнум. В Кемеровской области за неделю десять раз пришлось приостановить эксплуатацию опасных объектов и устройств на угольных предприятиях. Об этом сообщил официального представителя Ростехнадзора Андрей Виль.

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«Нельзя хвалить. За неделю приостановить эксплуатацию опасных производственных объектов и технических устройств на угольных предприятиях Кузбасса Ростехнадзору пришлось десять раз, причём больше половины случаев «по газу». Таких пугающих показателей не было почти три месяца», — написал Виль в своём телеграм-канале.

Он подчеркнул, что «менеджмент и владельцы шахт, обязанные обеспечивать промышленную безопасность, вновь думают лишь о деньгах».

«Судя по числу и характеру нарушений, на жизни работников и личную свободу им плевать», — отметил Виль.