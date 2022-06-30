Петропавловск-Камчатский, , 10:24 — REGNUM В трёх исправительных учреждениях Камчатки начался первый в этом году сбор урожая огурцов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 июня в пресс-службе краевого УФСИН.

Огурцы krzys16

Читайте также: Первая в России камера ускоренной селекции появится в Новосибирской области

Собранные овощи в первую очередь направляют на самообеспечение колоний и СИЗО. Излишки по приемлемым ценам продают населению.

«Сейчас, во время садоводческого сезона, мы сможем полностью перекрыть потребность исправительных учреждений и СИЗО в свежих овощах. За летний период планируется собрать более 5,5 тонн огурцов, которые пойдут на обеспечение питанием осуждённых», — рассказала начальник тыла УФСИН России по Камчатскому краю Елена Дыганова.

Заключенные на Камчатке выращивают в теплицах на площади более 1,5 га огурцы сортов «Зозуля», «Стелла» и «Кураж».

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области в 2022 году появится первый в стране центр ускоренной селекции злаковых культур.