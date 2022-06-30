Челябинск, 30 июня, 2022, 10:24 — ИА Регнум. В Челябинске осуждена бывшая руководитель аппарата омбудсменов области Татьяна Осипова. Ей вменяли злоупотребление полномочиями, пишут СМИ.

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По данным следствия, в 2021 году она получила от четверых своих подчинённых 97 тыс. рублей. Эти деньги были частью премий, выданных ранее гражданам.

Осипова признала за собой вину и возместила ущерб. Советский райсуд города оштрафовал её на 60 тыс. рублей.