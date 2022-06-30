Ярославль, 30 июня, 2022, 10:46 — ИА Регнум. В Ярославле двое молодых людей похитили со склада телефоны и наушники на сумму два миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

(сс) Maurizio Pesce Смартфоны

Заявление о краже поступило в полицию Фрунзенского района города.

«Неизвестные лица с территории склада одного из промышленных предприятий похитили короб с продукцией, в котором находился товар — мобильные телефоны и наушники. Общий ущерб составил около 2 миллионов рублей», — приводит детали пресс-служба ярославской полиции.

Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали двух молодых людей.

«По подозрению в совершении преступления установлены местные жители 1999 г. р. и 1997 г. р. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности. Подозреваемыми даны признательные показания. Пояснили, что намеревались продать похищенное и поправить свое материальное положение», — рассказали в полиции.

Сейчас против злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере. Им грозит до 10 лет лишения свободы.