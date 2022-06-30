Ульяновск, , 10:23 — REGNUM В Сурском районе Ульяновской области задержан мужчина, которого подозревают в угрозе убийством. Правоохранители считают, что он побил сожительницу скамейкой. Об этом сообщает УМВД по региону.

Скамейка Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В дежурную часть поступило сообщение из больницы о поступлении с травмами 51-летней жительницы Сурского района. Предварительно полиция установила, что накануне она распивала спиртные напитки со своим 37-летним сожителем и знакомой.

«Во время застолья между супругами возникла ссора, в ходе которой злоумышленник, взяв деревянную скамейку, нанёс ею два удара пострадавшей по голове», — говорится в сообщении.

В УМВД полагают, что подозреваемый угрожал убить женщину. Скорую помощь вызвала гостья, ставшая свидетельницей происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Подозреваемый задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Старокулаткинском районе Ульяновской области ушло в суд уголовное дело о покушении на убийство, где орудием преступления стала кочерга.

Подробнее: Жителя Ульяновской области едва не убили кочергой