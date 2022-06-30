Энгельс, Саратовская область, 30 июня, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В Энгельсском соединении дальней авиации, на вооружении которого стоят стратегические ракетоносцы Ту-160М, Ту-95МС и сверхзвуковые дальние бомбардировщики Ту-22М3, прошла раздельная штабная тренировка, в которой был задействован весь руководящий состав соединения. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru Ту-160

пресс-служба Минобороны РФ «В ходе мероприятия определён замысел на боевое действие авиационного соединения, повышена слаженность и боевая выучка оперативного состава функциональных групп и пунктов управлений, усовершенствованы навыки начальников отделений и служб соединения при выполнении мероприятий стратегического сдерживания и рассредоточения на оперативные аэродромы».

Командный состав авиационного соединения также отработал вопросы оповещения должностных лиц и дежурных служб, оперативного сбора и убытия на боевые посты личного состава.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области прошли учебные полёты стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС с «командирскими» экипажами.