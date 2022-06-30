Донецк, , 10:22 — REGNUM Вооруженные украинские формирования в течение получаса обстреляли ряд населённых пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 30 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинская артиллерия ведёт обстрел Ministry of Defense of Ukraine

Уточняется, что в 09:00 (совпадет с мск) был зафиксирован обстрел Пантелеймоновки со стороны ВСУ, по которой было выпущено пять снарядов калибра 152 мм, а в 09:03 — Новоселовки, по которой выпустили семь мин калибра 82 мм.

Также указывается, что в 09:15 киевские боевики выпустили четыре снаряда калибра 122 мм по Гольмовскому, в 09:20 — шесть снарядов калибра 152 мм по Луганскому и в 09:30 — восемь снарядов калибра 152 мм по Пантелеймоновке.

При этом добавляется, что в 09:32 вооруженные украинские формирования вновь обстреляли Гольмовский, выпустив по населённому пункту ещё четыре мины калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что военнослужащий из города Балакова Саратовской области погиб в ходе специальной военной операции России на Украине.