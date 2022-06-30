Мадрид, , 10:21 — REGNUM НАТО планирует усилить поддержку Грузии. Об этом на пресс-конференции в Мадриде заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы активируем как практическую, так и политическую поддержку для Грузии с помощью нового пакета, который поможет ей развить собственные возможности и укрепить устойчивость», — сказал Столтенберг.

Он сообщил, что планируется расширить участие Грузии в киберучениях блока, а также укрепить защиту критически важной инфраструктуры страны. Также Альянс направит больше сотрудников в офис НАТО в Грузии.

Стоит отметить, ранее Столтенберг также сообщил, что НАТО готово включить Грузию в блок, но когда это может произойти, он не готов сказать.

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