Таллин, , 10:20 — REGNUM Канада расширит свое дипломатическое присутствие в Центральной и Восточной Европе, в том числе отправив посла в Эстонию.

Канада

Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR.

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли сообщила, что нынешние канадские дипмиссии в Эстонии, Литве и Словакии будут преобразованы в посольства с послами-резидентами. Кроме того, Канада расширит свое посольство в Латвии.

В Министерстве иностранных дел пояснили, что эти изменения усилят вовлеченность Канады в дела региона и «помогут противостоять дестабилизирующей деятельности России».

«Трансатлантическая безопасность имеет критически важное значение для международной стабильности. Вторжение России в Украину изменило ситуацию с безопасностью и дипломатией в Европе, и Канада должна отреагировать стратегически», — сказала Джоли.