Грозный, 30 июня, 2022, 10:18 — ИА Регнум. В Южном окружном военном суде состоится слушание дела о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Перед судом предстанут двое боевиков из банды Басаева и Хаттаба — Рашид Атуов и Максим Понарьин, сообщили 30 июня в пресс-службе Следственного комитета РФ.

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Как установлено в ходе следствия, 29 марта 2020 года подозреваемые стали участниками нападения на сотрудников сводного отряда ОМОН ГУВД Пермской области и военнослужащих комендантской роты комендатуры Веденского района Чечни.

Нападение было совершено в горно-лесистой местности около села Джани-Ведено Веденского района Чечни. В результате атаки боевиков были убиты 43 сотрудника правоохранительных органов и военнослужащих. Кроме того, получили ранения свыше ста человек.

Ранее за участие в этом нападении были осуждены к длительным срокам наказания десятки боевиков.