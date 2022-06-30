Лондон, 30 июня 2022, 10:17 — REGNUM Британские рыбные хозяйства разочарованы из-за отказа Фарерских островов разорвать договор о рыболовстве с Россией, пишет Daily Express.
Как пишет издание, власти Фарерских островов разрешили России ежегодно вылавливать 75 тыс. тонн путассу в их общей с Великобританией специальной зоне.
Представители отрасли призвал британские власти «оказать давление на островное государство».
Как сообщало ИА REGNUM, поставки в Россию семги под брендом «Русское море» приостановил производитель из Белоруссии «Санта Бремор», лишившийся поставок норвежской семги.
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