Лондон, 30 июня, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Британские рыбные хозяйства разочарованы из-за отказа Фарерских островов разорвать договор о рыболовстве с Россией, пишет Daily Express.

DavideGorla Маяк. Фарерские острова

Как пишет издание, власти Фарерских островов разрешили России ежегодно вылавливать 75 тыс. тонн путассу в их общей с Великобританией специальной зоне.

Представители отрасли призвал британские власти «оказать давление на островное государство».

«Британское руководство также глубоко обеспокоено тем, что Россия ведет промысел в особой зоне», — отмечается в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, поставки в Россию семги под брендом «Русское море» приостановил производитель из Белоруссии «Санта Бремор», лишившийся поставок норвежской семги.

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