Ярославль, 30 июня 2022, 10:18 — REGNUM В Ярославле первое отделение Ярославского областного клинического госпиталя ветеранов войн может заработать уже с 4 июля. Об этом сообщает ЯрНьюс.
Госпиталь не принимал обычных пациентов уже больше двух лет. С 1 апреля 2020 года учреждение полностью перепрофилировали под приём больных с COVID. С 31 мая 2022 года в госпитале перестали принимать и лечить пациентов с коронавирусом, а затем начался ремонт.
29 июня стало известно, что представители областной Общественной палаты проверили ход работ в больнице.
Полностью ремонт будет завершён к 1 августа.
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