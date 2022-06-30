Ярославль, 30 июня, 2022, 10:18 — ИА Регнум. В Ярославле первое отделение Ярославского областного клинического госпиталя ветеранов войн может заработать уже с 4 июля. Об этом сообщает ЯрНьюс.

yarnews.net Ремонт в госпитале ветеранов войн в Ярославле

Госпиталь не принимал обычных пациентов уже больше двух лет. С 1 апреля 2020 года учреждение полностью перепрофилировали под приём больных с COVID. С 31 мая 2022 года в госпитале перестали принимать и лечить пациентов с коронавирусом, а затем начался ремонт.

29 июня стало известно, что представители областной Общественной палаты проверили ход работ в больнице.

«Процесс восстановления начали с 6 июня, сейчас все это мы возвращаем к обычной жизни. Первое отделение планируем к 4 июля открытие. Открытие это значит лечение пациентов», — рассказал на встрече с общественниками главный врач госпиталя ветеранов войн Михаил Осипов.

Полностью ремонт будет завершён к 1 августа.